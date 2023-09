BARILLARO Bruno cl. 56

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di CONDELLO Eugenia (deceduta in

data 15.12.2019), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte del medesimo defunto

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultimo in

Delianuova, via S. Elia n. 17, in data 16.12.2019, ore 09:00; circostanza non vera, essendo stato accertato

che egli, per l’intera giornata non si recava mai in Delianuova, poiché si trovava in altro Comune (ossia in

Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi e Gioia Tauro) e che dunque non si era recato presso quel domicilio

e che la visita necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi e Gioia Tauro il 10.12.2019

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il verbale di eseguita estumulazione della salma di STRANGIO Francesco (nato il

30.09.1919 – deceduto il 17.11.2008), data per eseguita in Santa Cristina d’Aspromonte in data

20.02.2020, ore 09.30, il quale verbale era falso perché riportante dati non veritieri, atteso che le

operazioni venivano eseguite senza la presenza del medico legale indicato nel verbale come presente e

che lo ha poi sottoscritto, atteso che, alle operazioni non presenziava BARILLARO Bruno, che in quel

momento si trovava in altro Comune, ossia in Varapodio.

Con l’aggravante dell’aver commesso i fatti su indicati atti pubblici facenti fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatti commessi in luogo imprecisato (all’interno della piana di Gioia Tauro) il 20.02.2020.

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di NIRTA Nicola (deceduto in data

03.03.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte del medesimo defunto mediante

visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultimo in Scido (RC)

via Calabria nr. 4, in data 04.03.2020, ore 11:00; circostanza non vera, essendo stato accertato che egli,

per l’intera giornata non si recava mai in Scido, poiché si trovava in altro Comune (ossia in Melicuccà,

Varapodio, Taurianova, Cittanova, Delianuova, Oppido Mamertina e Palmi) e che dunque non si era

recato presso quel domicilio e che la visita necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Melicuccà, Varapodio, Taurianova, Cittanova, Delianuova,

Oppido Mamertina e Palmi il 04.03.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di CANGEMI Francesca (deceduta in

data 14.03.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte della medesima defunta

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in

San Giorgio Morgeto (RC) via Morgeto nr. 14/1, in data 15.03.2020, ore 09:30; circostanza non vera,

essendo stato accertato che egli, per l’intera giornata non si recava mai in San Giorgio Morgeto, poiché

si trovava in altro Comune (ossia in Oppido Mamertina, Palmi, Anoia, Taurianova, Rizziconi, Cittanova,

Polistena e Melicuccà) e che dunque non si era recato presso quel domicilio e che la visita necroscopica

non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Oppido Mamertina, Palmi, Anoia, Taurianova, Rizziconi,

Cittanova, Polistena e Melicuccà il 15.03.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di CAMPISI Pasquale (deceduto in data

14.03.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte del medesimo defunto mediante

visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultimo in Giffone (RC)

via Dei Mille nr. 7, in data 15.03.2020, ore 10:30; circostanza non vera, essendo stato accertato che egli,

per l’intera giornata non si recava mai in Giffone, poiché si trovava in altro Comune (ossia in Oppido

Mamertina, Palmi, Anoia, Taurianova, Rizziconi, Cittanova, Polistena e Melicuccà) e che dunque non si

era recato presso quel domicilio e che la visita necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Oppido Mamertina, Palmi, Anoia, Taurianova, Rizziconi,

Cittanova, Polistena e Melicuccà il 15.03.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di FEDELE Fortunata (deceduto in data

14.03.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte della medesima defunta

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in

Gioia Tauro (RC) via Tripodi nr. 55, in data 15.03.2020, ore 12:40; circostanza non vera, essendo stato

accertato che egli, per l’intera giornata non si recava mai in Gioia Tauro, poiché si trovava in altro

Comune (ossia in Oppido Mamertina, Palmi, Anoia, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, Polistena e

Melicuccà) e che dunque non si era recato presso quel domicilio e che la visita necroscopica non era mai

stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Oppido Mamertina, Palmi, Anoia, Rizziconi, Taurianova,

Cittanova, Polistena e Melicuccà il 15.03.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di CARBONE Maria (deceduto in data

18.03.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte della medesima defunta

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in

Cosoleto (RC) via Roma nr. 51, in data 19.03.2020, ore 13:00; circostanza non vera, essendo stato

accertato che egli, per l’intera giornata non si recava mai in Cosoleto, poiché si trovava in altro Comune

(ossia in Oppido Mamertina, Rosarno, Sant’Eufemia D’Aspromonte, Rizziconi, Oppido Mamertina

Molochio, Varapodio e Melicuccà) e che dunque non si era recato presso quel domicilio e che la visita

necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato (all’interno della piana di Gioia Tauro) il 19.03.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di CARTOLANO Bartolomeo (deceduto

in data 16.05.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte del medesimo defunto

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in

Giffone (RC) via Plebiscito nr.19, in data 17.05.2020, ore 12:50; circostanza non vera, essendo stato

accertato che egli, per l’intera mattinata non si recava mai in Giffone, poiché si trovava in altro Comune

(ossia in Oppido Mamertina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Taurianova, Rizziconi, Cittanova, Polistena,

Laureana di Borrello e Melicuccà) e che dunque non si era recato presso quel domicilio e che la visita

necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato tra Polistena e Taurianova il 17.05.2020

Per il reato ex artt. 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p., perché,

quale Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di

medicina legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n.

285/1990, formava il certificato necroscopico relativo al decesso di SARLETI Maria (deceduta in data

01.06.2020), nel quale attestava falsamente di aver accertato la morte della medesima defunta

mediante visita necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in

Melicucco (RC) via Vittorio Veneto nr.10, in data 02.06.2020, ore 09:30; circostanza non vera, essendo

stato accertato che egli, per l’intera mattinata non si recava mai in Melicucco, poiché si trovava in altro

Comune (ossia in Oppido Mamertina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Taurianova, Rizziconi, Cittanova,

Polistena, Laureana di Borrello e Melicuccà) e che dunque non si era recato presso quel domicilio e che

la visita necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in luogo imprecisato (all’interno della piana di Gioia Tauro) il 02.06.2020

BARILLARO Bruno cl. 56 e CURULLA Francesco cl 55

Per il reato ex artt. 110 e 479 c.p., anche in relazione all’art. 476, co. 2 c.p.,

perché, in concorso morale e materiale tra loro, il CURULLA (socio titolare dell’impresa di onoranze

funebri CURULLA & GALLUCCIO di Cittanova) quale istigatore ed il BARILLARO quale Dirigente medico

dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di medicina legale (pubblico

ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n. 285/1990, formavano il

certificato necroscopico relativo al decesso di MANNO Iolanda (deceduta in data 29.06.2020), nel quale

il BARILLARO attestava falsamente di aver accertato la morte della medesima defunta mediante visita

necroscopica (con ispezione cadaverica) eseguita presso il domicilio di quest’ultima in Cittanova (RC) via

San Girolamo nr. 40, in data 29.06.2020 alle ore 17.20; circostanza non vera, essendo stato accertato

che il certificato era stato redatto solo il giorno successivo (30.06.2020) e che inoltre il BARILLARO, in

quella giornata, non si era recato mai in Cittanova, poiché si trovava in altro Comune (ossia in Oppido

Mamertina, Molochio e Sant’Eufemia d’Aspromonte) e che dunque non si era recato presso quel

domicilio e che la visita necroscopica non era mai stata eseguita.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su un atto pubblico facente fede sino a querela di falso.

Con la recidiva semplice per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in Oppido Mamertina (all’interno della piana di Gioia Tauro) il 30.06.2020

Per il reato ex artt. 81, cpv, 61, n. 9, 640, co. 1 e 2, n. 1 c.p., perché, quale

Dirigente medico dell’ASP di Reggio Calabria, Comprensorio di Oppido Mamertina U.O. di medicina

legale (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.), con funzioni di medico necroscopo ex artt. 4, DPR n. 285/1990,

con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifizi consistiti nella

formazione e produzione dei certificati necroscopici già descritti ai precedenti capi da nn. 133 a nn. 143,

induceva in errore l’ASP di Reggio Calabria sull’effettiva esecuzione delle visite necroscopiche ivi

falsamente attestate perché mai eseguite e, quindi, sui propri spostamenti dalla sede di servizio in

Oppido Mamertina verso i Comuni ove le predette visite avrebbero dovuto essere eseguite; chiedendo

quindi il rimborso delle relative indennità chilometriche, si procurava l’ingiusto profitto pari a

complessivi € 595,61, di fatto non dovute, con pari danno per l’Amministrazione.

Nello specifico, otteneva i seguenti rimborsi:

 Per gli spostamenti dovuti all’emissione dei certificati necroscopici dei defunti BAMBINO e

CONDELLO, rimborso dell’indennità kilometrica per 82 Km pari ad euro 26,24.

 Per gli spostamenti dovuti all’emissione del verbale di estumulazione salma del defunto STRANGIO

Francesco, rimborso dell’indennità kilometrica per 16 Km pari ad euro 5,12.

 Per gli spostamenti dovuti all’emissione dei certificati necroscopici relativo ai defunti NIRTA Nicola,

CANGEMI Francesca, CAMPISI Pasquale, FEDELE Fortunata e CARBONE Maria (rispettivamente redatte il

04.03.2020, il 15.03.2020 ed il 19.03.2020, rimborso dell’indennità kilometrica per 179 Km pari ad euro

57,28, oltre ad € 188,53 per n. 6 ore di pronta disponibilità;

 Per gli spostamenti dovuti all’emissione del certificato necroscopico del defunto CARTOLANO

Bartolomeo, rimborso dell’indennità kilometrica per 98 Km pari ad € 31,36, oltre ad € 123,06 per n. 6

ore di pronta disponibilità;

 Per gli spostamenti dovuti all’emissione del certificato necroscopico dei defunti SARLETI Maria e

MANNO Iolanda, rimborso dell’indennità kilometrica per 128 Km pari ad euro 40,96 oltre ad € 123,06

per n. 6 ore di pronta disponibilità.

Con la recidiva specifica per BARILLARO Bruno.

Fatto commesso in Oppido Mamertina dal dicembre 2019 e sino a tutto Giugno 2020

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Francesco Petrone,

letti gli atti del procedimento penale sopra emarginato, in cui sono indagati:

1) ADORNATO Alessia, nata a Polistena (RC) il 27.06.1991 res Cittanova (RC) Via De Gasperi n. 31

2) ADORNATO Antonio nato a Maropati (RC) il 01.01.1975, residente a Melicucco (RC)

3) ADORNATO Attilio nato a Cinquefrondi (RC) il 25.06.2001 residente a Melicucco (RC)

4) ALBANESE Antonino detto “Antonello” nato a Cittanova (RC) il 21.10.1963

5) ALBANESE Giovanni, nato a Reggio Calabria il 16.08.1967 e residente a Cittanova

6) ARACO Graziano nato a Cinquefrondi (RC) il 31.08.1987 e residente a Molochio (RC)

7) ASCONE Francesco nato a Cittanova (RC) il 06.12.1950

8) ASCONE Maria detta “Loredana o Lory” nata a Gioia Tauro in data 25.10.1971

9) AUDINO Arcangelo nato a Cittanova (RC) il 07.08.1964

10) BARILLARO Bruno nato a Oppido Mamertina il 18.06.1956

11) BERLINGERI Serafino, nato a Cittanova (RC) il 23.06.1968

12) BORELLI Giuseppe nato a Taurianova (RC) il 28.06.1943, (domicilio dichiarato), difeso di fiducia dagli Avv.ti Lidia Cavaliere e Angela VALENSISE, entrambe del foro

di Palmi.

13) CASELLA Osvaldo, nato a Rizziconi (RC) il 19.10.1957

14) CIANO Giulio nato a Taurianova (RC) il 07.06.1969

15) CIARDULLO Gaetano nato a Taurianova (RC) il 11.02.1956

16) CIRCOSTA Nicola nato a Feroleto Della Chiesa (RC) il 22.01.1965

17) CIRILLO Antonio nato a Galatro (RC) il 22.03.1960

18) COTRONEO Paolo nato a Anoia (RC) il 13.05.1962

19) CURULLA Francesco, nato a Cittanova (RC) il 01.01.1955

20) CUTRÌ Maria nata a Taurianova il 03.11.1976 res a Cittanova (RC)

21) D’AGOSTINO Attilio, nato a Soriano Calabro (VV) in data 14.02.1986

22) DAGOSTINO Vincenzo nato a Cittanova il 30.09.1953,

23) DAGOSTINO Girolamo nato a Cittanova il 04.09.1975

24) DERACO Francesco, nato a Taurianova (RC) il 21.09.1980

25) FALLETI Francesco nato a Taurianova (RC) il 22.07.1961

26) FERRARO Vincenzo nato a Cittanova (RC) il 10.07.1957

27) FIUMARELLA Emiddio nato a Napoli il 02.03.1956

28) FONTE Rocco, nato a Cinquefrondi (RC) il 19/09/1970

29) FOSCO Gabriele nato a Cittanova (RC) in data 05.03.1975

30) FOTI Salvatore, nato a Cinquefrondi (RC) il 08.07.1981 e residente a Terranova S.M (responsabile

dell’ufficio tecnico del Comune di Cittanova)

31) FRANCONERI Girolamo, nato a Cittanova (RC

32) FUSCO Francesco, nato a Gioia Tauro (RC) il 11/05/1979, residente a Polistena (RC)

33) GALLUCCIO Francesco, nato a Cittanova (RC) il 18.02.1962

34) GALLUCCIO Maria Teresa, nata a Cittanova (RC) il 02.07.1955

35) GALLUCCIO Pasquale nato a Rizziconi (RC) il 04.12.1959

36) GIOVINAZZO Davide nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 10/09/1974

37) IERACI Anna nata a Cittanova (RC) il 06.01.1947

38) ITALIANO Biagio nato a Delianuova (RC) il 02.04.1979

39) LIGATO Salvatore, “detto Franco”, nato a Rizziconi (RC) l’11.11.1955, e residente a Cittanova (RC)

40) MAISANO Fortunato nato a Cinquefrondi (RC) il 03.05.1984 residente a Cittanova

41) MAMMOLITI Rosa nata a Cittanova (RC) il 10.12.1959 .

42) MAMMOLITI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 20.05.1982,

43) MARANO Domenico nato a Taurianova (RC) il 28.07.1963

44) MARCHESE Girolamo detto “Giò”, nato a Polistena il 12.11.1982 e residente a Cittanova (RC)

45) MARIANI Luca, nato a Sassuolo (MO) il 20.09.1971, e domiciliato a Vezzano Sul Crostolo (RE) in

46) MAZZAFERRO Domenico, nato a Rizziconi (RC) il 28/04/1961

47) MILETO Michele nato a Cinquefrondi (RC) il 14/02/1963

48) MINASI Vincenzo, nato a Taurianova (RC) il 26.07.1964 e residente a Cittanova (RC)

49) MISIANI Patrizia, nata a Cittanova (RC) il 31.03.1958

50) NARDI Rocco Antonio nato a Vibo Valentia il 10.11.1970 residente a Laureana di Borrello

51) PADOVANO Arcangelo Maria nato a Oppido Mamertina (RC) il 12.09.1959;

52) PALAMARA Domenico nato a Taurianova (RC) il 28.01.1990 e residente a Santa Cristina

D’Aspromonte

53) PALUMBO Giovanni nato a Delianuova (RC) il 02.01.1953

54) PAPANDREA Salvatore nato a Palmi (RC) il 21.10.1956,

55) PAPASIDERO Nicola nato a Melicucco (RC) il 25.11.1947

56) PASQUALONE Fabiano nato a Anoia (RC) il 19.11.1979

57) PILUSO Mario Pio, nato a Cosenza il 24.11.1964 residente a Luzzi (CS)

58) PIROMALLI Salvatore nato a Cinquefrondi (RC) il 19.07.1989 residente a Melicucco (RC)

59) POLITANO’ Giuseppina nata a Polistena (RC) il 19.09.1963 res Cittanova

60) POLITI Pasquale, nato a Cittanova il 15.06.1976

61) RUSSO Antonio, nato a Polistena (RC) il 05.05.1957

62) RUSSO Erminia nata a Cittanova (RC) il 13.03.1956

63) RUSSO Giovanni nato a Taurianova (RC) il 18.11.1971

64) SERAFINO Rocco, nato a Cittanova (RC) il 16.03.1950

65) SERAFINO Giuseppe, nato a Cittanova (RC) il 29.11.1944

66) SERAFINO Antonio, nato a Cinquefrondi (RC) il 23.11.1986 e residente a Cittanova (RC)

67) SCOLARO Domenico, nato a Cittanova (RC) il 26.10.1944,

68) SCOZZARRA Francesco, nato a Taurianova (RC) il 22.07.1975 e residente a Galatro (RC)

69) TAVERNA Domenico nato a Taurianova (RC) il 03.04.1974

70) TEDESCO Rosario nato a Palmi (RC) il 01.11.1953

71) TRAMONTANA Mario nato a Serrata (RC) il 19.06.1961, residente a Laureana di Borrello (RC

72) VARGA Trandafir “detto Tico” nato a Oradea (Romania) il 06.09.1977 residente a Cittanova (RC)

73) VIOLA Gregorio, nato a Palmi (RC) il 05/05/1951

74) ZUCCO Antonino nato a Cittanova (RC) il 25.12.1973