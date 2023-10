Si chiama POLISTENA, colore bianco scritta nera con sovraimpresso il logo del Comune di Polistena.

È possibile scaricarla su tutti i dispositivi mobili IOS e Android. E’ l’app ideata per dare la possibilità a tutti i cittadini di rimanere sempre aggiornati sulle news dal Comune e non solo. L’App include numerose sezioni tra cui: Municipio, In Città, Segnala, Emergenze, Utilità, Servizi. In sintesi ecco le principali funzionalità:

– MUNICIPIO, da questa sezione si potrà accedere a tutte le notizie del Comune comprese quelle dei profili Social. Sarà possibile instaurare una linea diretta con il Sindaco, ricevere informazioni sull’Amministrazione, gli Uffici, inviare segnalazioni (guasti illuminazione pubblica, strade e viabilità, rifiuti e decoro urbano, rete idrica, rete fognaria, randagismo e protezione animali, rischio idrogelogico, incolumità pubblica). Una novità è rappresentata dalla sezione “Proponi un’Idea” che permette di interagire direttamente per il supporto dell’organizzazione di un evento, di una iniziativa culturale o imprenditoriale.

– CITTA’, i cittadini troveranno qui tutti i servizi offerti: Eventi, Shopping, Ospitalità, Alimentari, Servizi, Liberi Professionisti, Sport Tempo Libero e Associazioni, si potrà in più richiedere l’inserimento della propria attività o associazione all’interno dell’Applicazione. Presente anche la sezione Città e Turismo con la posizione di tutti i luoghi artistici, culturali e di culto presenti sul nostro territorio.

– UTILITA’, da qui si potrà accedere ad un’altra importante novità la Biblioteca Digitale, legata alla piattaforma di prestito digitale MLOL. Dalla sezione Lavoro e Giovani, si avrà modo di visionare i Bandi e i Concorsi attivi, ricevere le informazioni utili per la compilazione del proprio Curriculum Vitae, oltre che scoprire tutte quelle che sono le opportunità lavorative e culturali rivolte ai giovani anche oltre il territorio di Polistena. Parking e Stazioni di Servizio, consentendo la tracciabilità del dispositivo si visualizzeranno tutti i parcheggi e le stazioni di servizio più vicine alla propria posizione. Raccolta Differenziata, in allegato il calendario porta a porta per la raccolta rifiuti. Protezione Civile, elenco contatti P.C. e numeri di emergenza. Stazione di Ricarica, permette di individuare sul territorio comunale le stazioni di ricarica per i veicoli ad elettricità. Scuole, indirizzo e posizione delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado presenti a Polistena.

-SERVIZI, si può accedere tramite questa sezione alla piattaforma PagoPa, prendere visione dei contenuti di acceso civico oltre che del SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive, visione del Piano Strutturale Comunale e accesso al servizio Sportello Unico per l’Edilizia. Seguono infine le sezioni Tariffe e Contributi, Albo Pretorio, Sistema informativo territoriale, Iban e Fatturazione Elettronica.

L’App è in fase di implementazione pertanto la versione con le diverse utilità è in continuo aggiornamento. Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale organizzerà un’apposita conferenza stampa per la presentazione ai cittadini dell’importante iniziativa che rappresenta un passo avanti verso la transizione digitale, quale obiettivo politico programmatico da perseguire.