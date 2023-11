Omicidio Romeo, lo sgomento del circolo di Fratelli d’Italia

Apprendiamo con sgomento e stupore quanto accaduto stamane nel nostro territorio comunale. Un fatto grave che sconvolge tutta la nostra comunità ma che allo stesso tempo ci fa riflettere su come sia possibile che ancora certe cose accadano ai tempi nostri. In qualità di Commissario cittadino di Fratelli d’Italia di Santa Cristina d’Aspromonte e a nome dei membri di tutto il Circolo, condanniamo questo gesto terribile e vergognoso e confidiamo nelle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce su questa vicenda ed affinché i responsabili di questo barbaro atto vengano assicurati quanto prima alla giustizia . Nel contempo esprimiamo le più sentite condoglianze al dottore Napoli ed alla sua famiglia per la tragica perdita della dottoressa Romeo, professionista dedita al lavoro e sempre disponibile verso la nostra comunità, persona che tutti noi cristinesi conoscevamo e stimavamo.

dott. Antonio Violi

Commissario cittadino circolo di Fratelli d’Italia Santa Cristina d’Aspromonte.