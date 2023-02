Omicidio in Calabria, a Cosenza in via Monte Grappa, dove una donna di 47 anni, Tiziana Mirabelli, ha ucciso un 75enne, vicino di casa con un coltello. La vittima si chiamava Rocco Gioffrè.

Il fatto delittuoso da quanto risulta dalle prime indagini effettuate dai carabinieri sembra avvenuto ieri nell’abitazione della vittima. E sembra che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite.

La donna si è già costituita ai carabinieri accompagnata dal suo avvocato.