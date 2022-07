In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.401.917 (+13.815).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 468.370 (+4.205) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.986 (73 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69.900 (69.560 guariti, 340 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 41.910 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 41.783 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88.848 (87.676 guariti, 1.172 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.652 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.625 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.000 (43.761 guariti, 239 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14427 (83 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14341 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 152883 (152.075 guariti, 808 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.133 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.566 (40.390 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 1015 nuovi soggetti positivi di cui 38 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1457 nuovi soggetti positivi di cui 60 fuori regione.