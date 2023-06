Dopo la nomina del Garante della Disabilità, d.ssa Alba Amato, e l’avvio della procedura per le adesioni all’interno della Consulta, aperta a tutti i cittadini: oggi, martedì 13 giugno, all’interno della Sala Consiliare, si terrà la nomina della Consulta per la disabilità.

L’evento sarà presenziato dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, dal vice Sindaco Andrea Liò, con delega ai servizi sociali e dal Garante d.ssa Alba Amato.

Sarà composta da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, rappresentanti delle associazioni di categoria e liberi cittadini.

Con questo ultimo passaggio la Consulta, fortemente promossa dal Vice Sindaco Andrea Liò, entrerà ufficialmente in funzione e servirà per rafforzare ulteriormente i contatti e la collaborazione tra ente, associazioni e famiglie con all’interno persone con disabilità.