Il ministro Roberto Calderoli sarà impegnato domani (oggi NdR) presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia per un incontro dedicato agli affari regionali e le autonomie, che si terrà alle ore 17:30. E’ prevista inoltre una conferenza stampa intorno alle ore 15:30.

“L’ultima volta – chiarisce il Ministro Calderoli – degli improrogabili adempimenti parlamentari mi hanno impedito di esserci, ma ci tenevo a tornare in Calabria. Sarà un momento di approfondimento in tema di Affari Regionali e intendo proseguire quella mia operazione-verità sulla riforma dell’autonomia, che porto avanti come una mia missione. Il mio tour tra le diverse Regioni d’Italia, iniziato ormai mesi fa, prosegue. Ci tengo a mantenere un legame con i territori del nostro Paese per fugare ogni dubbio e presentare il nostro rivoluzionario provvedimento come merita, in risposta alle critiche ideologiche dei soliti polemici che generano paure immotivate” – ha aggiunto.