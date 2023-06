Oggi al via la quinta edizione dell’Infiorata di Taurianova e che ci terrà compagnia fino a domenica 18 giugno. Una tanto attesa manifestazione che si presenta con grandi speranze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia.

Ieri la vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi ha voluto ringraziare ufficialmente la Proloco di Taurianova per aver dedicato l’intero evento a Denise Galatà, la povera ragazza di Rizziconi vittima di un incidente durante un rafting nel fiume Lao. La Princi scrive, “Durante la conferenza stampa, tenutasi qualche giorno dopo la tragedia avvenuta lungo le acque del Fiume Lao, avevo lanciato l’idea di dedicare un’opera d’arte a Denise, che tanto amava la vita e l’avrebbe voluta vivere con la freschezza e la vivacità dei colori richiamati appunto dai fiori che caratterizzano l’evento. Idea subito ben accetta dalla Proloco ‘Taurianova nel cuore’, che in questi giorni ha deciso di fare di più. Infatti, parlando con l’instancabile Presidente Nello Stranges, è maturata l’idea di fare qualcosa di più grande e, oltre all’opera d’arte (una ceramica realizzata sul momento a tema musica, la grande passione di Denise – ndr), d’intesa con tutto l’operoso personale della Proloco e con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roy Biasi, si è stabilito di dedicare alla ragazza l’intera edizione.”

PROGRAMMA V EDIZIONE INFIORATA 2023