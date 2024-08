Ocse, la crescita in Italia rallenta a +0,2% nel secondo trimestre

ROMA (ITALPRESS) – Il Prodotto Interno Lordo nell’OCSE è aumentato dello 0,5% nel secondo trimestre del 2024, mantenendo lo stesso ritmo del trimestre precedente.Mentre il tasso di crescita complessivo del Pil dell’OCSE è rimasto invariato nel secondo trimestre del 2024, nel G7 è aumentato più nettamente nel secondo trimestre, dello 0,5% rispetto allo 0,2% del primo. La crescita ha rallentato leggermente in Italia e nel Regno Unito nel secondo trimestre, rispettivamente allo 0,2% e allo 0,6%, rispetto allo 0,3% e allo 0,7% del primo trimestre.La crescita in Giappone è stata dello 0,8% nel secondo trimestre, dopo una contrazione dello 0,6% nel primo. Questa ripresa è stata trainata dai consumi privati (1% nel secondo trimestre rispetto al -0,6% nel primo trimestre) e dagli investimenti (1,7%, rispetto al -0,9%). La crescita ha accelerato negli Stati Uniti dallo 0,4% nel primo trimestre allo 0,7% nel secondo trimestre, trainata principalmente da un aumento dei consumi privati (0,6% rispetto allo 0,4% nel primo trimestre).Il Pil è leggermente aumentato anche in Canada (dallo 0,4% allo 0,5%) ed è rimasto invariato in Francia (allo 0,3%). D’altro canto, l’economia tedesca si è leggermente contratta (-0,1% nel secondo trimestre dopo una crescita dello 0,2% nel primo trimestre).

