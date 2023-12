“Questa mattina (Ieri NdR), presso il Palazzo del Quirinale, ho avuto l’onore di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Con il Capo dello Stato ho avuto un cordiale e positivo colloquio in merito alle grandi opportunità che la Calabria, porta dell’Europa sul Mediterraneo, avrà nei prossimi anni.

Ringrazio il presidente per la disponibilità e per il sincero interesse mostrato nei confronti della nostra Regione”.