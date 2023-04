“Lascia sgomenti l’episodio di violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima una bimba di soli nove anni all‘interno del Cara di Isola Capo Rizzuto ad opera di un migrante del Camerun.

Come istituzioni abbiamo il dovere di condannare fermamente la responsabilità di tali odiosi reati, e di cercare di fare ogni cosa per prevenire il ripetersi di questi indegni episodi.

I flussi migratori non possono creare disagi ai nostri territori, ed è necessario, come ripeto sempre, che l’accoglienza sia regolata.

Le condizioni di sovraffollamento del Cara di Isola, ad esempio, sicuramente non agevolano una gestione ordinata.

Per questo è indispensabile un’attenzione sempre più alta da parte dello Stato nella gestione delle migrazioni”.