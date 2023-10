“Nella mia Regione stiamo preparando una misura di legge, che si chiamerà ‘Costruisci Calabria’, nella quale investiremo 30 milioni di euro di risorse comunitarie sulle politiche attive del lavoro, per dare la possibilità ai grandi player come Webuild, Autostrade, Anas o Rfi di assumere ex percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati calabresi, formandoli, ed evitando così che la formazione venga fatta da enti che in Calabria come in altre Regioni italiane non hanno mai formato un solo profilo utile al mercato del lavoro”.

“Daremo anche le stesse risorse alle imprese che volessero formare i disoccupati calabresi per farli lavorare in smart working o coworking.

Vogliamo dimostrare che spendendo le risorse per bene si può creare lavoro, anche al Sud”.