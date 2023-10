Occhiuto: con me stop a nomine politiche, in Calabria solo i manager migliori

“In questi 2 anni ho fatto decine e decine di nomine, scegliendo sempre i migliori senza guardare alle tessere di partito e senza lottizzare le posizioni.

Quelli dell’opposizione che criticano l’incidente su una nomina dovrebbero guardare la qualità dei manager che oggi abbiamo in Calabria, e magari pensare a quando loro in passato sceglievano le persone solo per appartenenza politica”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista alla “Gazzetta del Sud”.

“Fino al mio insediamento i direttori sanitari e amministrativi delle Asp e delle Ao venivano distribuiti tra i partiti. Con me tutto ciò in Calabria non avviene più.

Adesso nelle Aziende sanitarie abbiamo persone eccellenti, anche tanti che negli scorsi anni hanno lavorato con amministrazioni di centrosinistra.

Soprattutto in sanità non ci deve essere spazio per le spartizioni politiche. È una rivoluzione o no?”.

“Lavoro ogni sera fino alle 23, vorrei sgravarmi da qualche peso, ma ci sono dossier importanti – come quelli sugli aeroporti, sull’ambiente, o sul termovalorizzatore – che solo il presidente può portare a compimento.

Nelle prossime settimane, appena raggiungerò alcuni obiettivi prefissati, come già detto, chiamerò i partiti e con loro farò una riflessione su come redistribuire alcune deleghe”, sottolinea il governatore Occhiuto.