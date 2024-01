“Una preghiera per i quattro ragazzi deceduti in seguito ad un drammatico incidente sulla Strada Statale 106, a pochi chilometri da Catanzaro.

La Calabria è in lutto per queste giovani vite spezzate.

Sincero cordoglio da parte della Giunta regionale alle famiglie delle vittime.

Le istituzioni e la politica devono rispondere a queste tragedie con fatti concreti, non con parole.

Bene che la Calabria abbia ottenuto, nella scorsa legge di bilancio, 3 miliardi di euro immediatamente spendibili per la SS106, ma adesso bisogna accelerare.

Il tratto tra Crotone e Cutro è stato già bandito e aggiudicato, e a breve inizieranno i lavori.

Per gli altri due lotti, invece, Anas è in attesa che il Ministero dell’Ambiente consenta subito, così come richiesto dalla stessa Azienda nazionale autonoma delle strade, che possa essere la Regione – in sostituzione del MASE – ad autorizzare la VIA (valutazione di impatto ambientale), così come previsto dalla legge.

Questa procedura semplificata consentirebbe ad Anas di bandire i due lotti rimanenti già nelle prossime settimane.

Non si può perdere altro tempo: il governo ha il dovere di garantire ai cittadini calabresi strade moderne e soprattutto sicure”.