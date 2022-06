“Benvenuto al generale Antonio Battistini nella nuova squadra per cambiare la sanità calabrese.

Mi ha dato consigli e supporto preziosi nei mesi passati, quando era tra i primissimi collaboratori del generale Figliuolo.

Uomo di grande esperienza, è stato ai vertici della sanità militare, ed è un esperto di logistica.

Saprà essere utile ad Azienda Zero e alla sanità calabrese in questi mesi nei quali dovremo riformarla”.