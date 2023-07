“Tolleranza zero contro gli scarichi abusivi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con riferimento alla ordinanza urgente che il governatore oggi ha emanato in tema di depurazione e di contrasto all’inquinamento del mare, stabilendo diversi obblighi in capo ai Comuni costieri.

“Anche quest’anno – prosegue Occhiuto – abbiamo una sala di intelligence che vigila con i droni i litorali della Calabria, squadre di monitoraggio lungo le coste, controlli da parte di Arpacal, una flotta di battelli “pulisci mare”. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro ai Comuni per completare gli interventi di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione; abbiamo rafforzato la vigilanza sulle attività degli auto-spurgo; è sempre attivo il sito ‘Difendi l’ambiente’ per segnalare eventuali anomalie. Aiutaci anche tu – conclude Occhiuto rivolgendosi agli utenti social – a difendere il mare”.

