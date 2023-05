Nuovo riconoscimento per Cittanova nel campo delle attività culturali, sociali e formative. Lo scorso 29 aprile, la Scuola di Recitazione della Calabria ha preso parte con una sua delegazione all’evento “Dillo alla Danza” organizzato e promosso dall’Associazione “Stefano Francia Enjoy Art” nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Danza. All’interno del Museo dell’Altro e dell’Altrove di Roma, il celebre MAAM, le allieve cittanovesi Chiara Avenoso e Chiara Ierace, accompagnate dai docenti Floriana Agresta e Giovanni Gangemi, si sono esibite raccogliendo applausi e consensi tra il pubblico presente. Una performance suggestiva e qualificata, oggetto di riprese per uno specifico docufilm.

Da quest’anno, la SRC di Cittanova ha attivato il nuovo corso di danza per i suoi numerosi allievi. Un passo deciso che il territorio compie nel percorso di promozione di una forma d’arte fortemente comunicativa ed educativa.

«La nostra Comunità continua a crescere e ad eccellere nel settore strategico della cultura – ha sottolineato il Sindaco Francesco Cosentino – conseguendo risultati di prestigio che sono lustro per l’intera Calabria. Da tempo la SRC di Cittanova, grazie al lavoro straordinario del suo Direttore Walter Cordopatri e del suo corpo docenti, è diventato ormai un asset fondamentale per le attività didattiche, formative, sociali e culturali suo nostro territorio. L’Amministrazione Comunale sostiene queste esperienze d’eccellenza, nella convinzione che dalla cultura e dalla formazione passi gran parte del riscatto di questa terra. Alle allieve Chiara Avenoso e Chiara Ierace, e ai docenti Floriana Agresta e Giovanni Gangemi, i complimenti per il lavoro svolto e l’augurio di proseguire su questa strada di soddisfazioni e successi anche in futuro».