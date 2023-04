Nuovo progetto politico-elettorale: Gioiosa Bene Comune e Partito Democratico insieme, Luca Ritorto candidato Sindaco, mercoledì 5 Aprile Assemblea Pubblica di presentazione

Gioiosa Bene Comune, il movimento civico che ha avuto l’onore e la responsabilità di guidare Gioiosa Ionica negli ultimi 10 anni, torna a chiedere la fiducia dei suoi cittadini e presenta un nuovo progetto politico-elettorale in vista delle elezioni comunali del prossimo mese di Maggio.

L’obiettivo, rivendicato e perseguito in tutti gli anni dell’amministrazione guidata dal Sindaco uscente Salvatore Fuda e assunto come impegno fondamentale anche per gli anni a venire, rimane quello di garantire alla nostra amata Gioiosa Ionica una guida autenticamente democratica e solidale, di grande efficacia sul piano delle scelte amministrative, con un personale politico radicato nel tessuto sociale e culturale della nostra cittadina. Gioiosa Ionica merita di continuare il suo percorso, all’insegna della legalità e della trasparenza: i risultati ottenuti sono tanti ed oggettivi, quelli ancora da completare o da raggiungere – con finanziamenti già ottenuti e progetti già messi in campo – sono altrettanto numerosi.

In quest’ottica, la condivisione del nuovo progetto politico-elettorale con gli amici del Partito Democratico rappresenta un fatto politico di evidente rilevanza, un elemento di innovazione che aggiunge ulteriore linfa vitale al percorso già tracciato di Gioiosa Bene Comune. Il PD ha scelto di abbracciare la proficua esperienza di Gioiosa Bene Comune per produrre una sintesi ancora più ampia ed inclusiva: scelta saggia, scelta che sarà premiante nelle urne prima e nell’azione amministrativa poi.

La prima presentazione di questo nuovo progetto politico-elettorale è in programma per mercoledì 5 Aprile presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica, alle ore 18.30: una grande assemblea pubblica, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, con il coinvolgimento di un pezzo di popolo gioiosano, in cui tracciare un bilancio di quanto fatto negli anni di Amministrazione Fuda, in cui proporre idee e programmi per il futuro prossimo, in cui lanciare la nuova lista unitaria e presentare il nuovo candidato Sindaco.

La legge, difatti, impone a Salvatore Fuda – che rimane un leader riconosciuto del nostro Movimento e della nostra lista – di non candidarsi nuovamente come Sindaco (sarà ovviamente presente come candidato consigliere). La scelta del nuovo candidato Sindaco, già condivisa e apprezzata insieme al Partito Democratico, è andata su Luca Ritorto, Vicesindaco uscente e figura di grande spessore umano e politico, personalità che saprà offrire idee, capacità di guida, efficacia nelle scelte.

Ci siamo, ancora una volta. Mercoledì 5 Aprile inizia una storia nuova che pure viene da lontano, si avvia un percorso che è guidato dall’amore che ci lega indissolubilmente alla nostra comunità e alla nostra cittadina. Gioiosa Ionica è la nostra piccola grande casa, noi vogliamo renderla sempre più bella e sempre più giusta: siamo pronti, corriamo tutti insieme verso il futuro.