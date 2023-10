Nuova vita per il CIAPI di Catona. Sopralluogo della vice presidente Princi e del consigliere Neri

Nuova vita per il Ciapi. Stamattina si è concretizzata l’importante iniziativa della Regione Calabria che rappresenta la dimostrazione della volontà di dare nuovamente lustro alla vecchia sede dell’ex centro interregionale e avviamento professionale, di proprietà regionale.

Si è svolto infatti, presso l’immobile sito a Catona di Reggio Calabria, il sopralluogo da parte della vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi, del consigliere e Capogruppo di FdI Giuseppe Neri, del direttore generale del Dipartimento Lavori Pubblici Claudio Moroni e della dirigente del settore Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare Mara Nasso, accompagnati dalla struttura tecnico amministrativa dei settori Patrimonio ed Economato di Reggio Calabria.

Si è così manifestata la volontà politica e tecnica per rimettere a nuovo la struttura di proprietà regionale.

Una superficie di oltre 13 mila metri quadrati che, oggi in condizioni di completo degrado dopo anni di abbandono, finalmente, potrà tornare ad essere il fiore all’occhiello dell’Area nord reggina.

L’immobile era stato realizzato negli anni ’60 e costituì un importantissimo polo di formazione per i primi operai delle Officine Omeca. Qui, venne anche effettuata la formazione degli operai che avrebbero dovuto lavorare alla liquichimica di Saline Ioniche

La volontà espressa dalla vice presidente Princi e dal consigliere Neri, anche con la condivisione del Governatore Occhiuto, è quella di realizzare un centro polifunzionale che sia sede degli uffici della Giunta regionale di Reggio Calabria ma anche, un polo di servizi al territorio come asili nido, attrezzature sportive e centri culturali.

Il primo step operativo sarà quello di una delibera della Giunta Regionale con la quale dare indirizzi agli uffici competenti perché siano avviate tutte quelle attività tecnico – amministrative funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

“Continua il lavoro meticoloso del presidente Occhiuto e della Giunta Regionale per valorizzare ancor di più un territorio che merita tutta l’attenzione possibile e che deve recuperare ritardi accumulati negli anni – afferma la vice presidente Princi -. Il mio impegno personale sarà quello di operare all’interno della Giunta affinché assieme agli altri colleghi coinvolti, siano individuate le necessarie risorse”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Capogruppo di FdI Neri che, peraltro, ha uno stimolo particolare sia per motivi affettivi che per essere consigliere di riferimento del quartiere.

“Esprimo profonda soddisfazione perché finalmente, si realizza un desiderio di riqualificazione di questa importante struttura immobiliare grazie alla sensibilità del presidente Occhiuto e della vice presidente Princi. Potremo realizzare così una Cittadella dei servizi che sia utile al territorio anche in un’ottica di sviluppo economico dell’area. È un impegno che avevo assunto e che oggi, trova l’avvio della sua concretizzazione – conclude Neri -. L’obiettivo è quello di traguardare entro la fine della legislatura, il completamento dell’opera”.