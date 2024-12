In adesione alla determinazione n. 52/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in vista della partita di domenica 8 dicembre 2024 “Reggina- Locri”, si è tenuta oggi in Questura una riunione Tecnica alla presenza dei rappresentanti delle società calcistiche Reggina e Locri. In sede di riunione è stato stabilito quanto segue:

• La vendita dei biglietti per i residenti del Comune di Locri sarà consentita esclusivamente nel settore ospiti fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara (7 dicembre 2024) per un totale di massimo 250 tagliandi.

• La vendita dei biglietti per i tifosi del Locri avverrà esclusivamente presso la ricevitoria abilitata al circuito Viva Ticket, Tabaccheria Kristal Cafè, Grotteria a Mare, 2c, previa esibizione da parte dell’acquirente di documento d’identità. Il documento d’identità dovrà anche essere esibito unitamente al biglietto ai tornelli di accesso allo stadio il giorno della gara.

Si precisa che non sarà possibile acquistare i biglietti per la tifoseria ospite direttamente allo stadio