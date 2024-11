Occhiuto, buon lavoro a Luongo, grazie a Luzi

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

Una nomina, quella arrivata dal Consiglio dei ministri, che contribuirà ad assicurare una guida esperta e autorevole per il governo della sicurezza nel nostro Paese.

Un sincero ringraziamento al generale Teo Luzi, prezioso uomo delle istituzioni, più volte presente in Calabria in questi anni”.

IL GARANTE MARZIALE: “AUGURI AL GIÀ CAPITANO A TAURIANOVA”

12 NOV 2024. – “Mi associo al coro istituzionale che accompagna la nomina del Generale Salvatore Luongo quale Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, memore della perizia e del proficuo lavoro negli anni in cui era al comando della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova ed io impegnato nella pubblica amministrazione cittadina. Furono anni delicati, difficili, gestiti dall’Ufficiale con grande competenza, umanità ed autorevolezza. Ritrovandolo anni dopo a Milano, mia città di adozione, come Comandante del Gruppo Provinciale”: è quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“Porgo al Generale Luongo le mie più vive congratulazioni ed i più cari auguri per la sua nomina al vertice dell’Arma, dopo il via libera di stamane da parte del Consiglio dei Ministri – conclude il Garante – e con l’occasione rivolgo all’Arma dei Carabinieri il mio più vivo ringraziamento per l’incessante opera a tutela dei minori nei territori, in un periodo che vede questi ultimi coinvolti in fatti di devianza e criminalità senza precedenti nella storia”.