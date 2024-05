La Protezione Civile sin dalla sua nascita è stata creata per mettere in campo tutte quelle strutture e le attività necessarie per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi definibili come calamitosi.

In Italia è coinvolta in questa funzione tutta l’organizzazione dello Stato, dai Ministeri al più piccolo Comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al servizio della Protezione Civile, soprattutto attraverso le associazioni di volontariato, siano esse comunali che di

altra natura.

Il modello organizzativo della Protezione Civile risulta particolarmente variegato in un

contesto territoriale come quello italiano, che presenta una vasta gamma di possibili rischi di

calamità e catastrofi. Quasi ogni area del Paese risulta interessata dalla probabilità di qualche

tipo di rischio e ciò rende necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la

presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in

tempi brevissimi in caso di emergenza, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per

quanto possibile, prevedere i disastri.

Il primo responsabile della Protezione Civile, come è ben a Vs. conoscenza, in ogni

Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio; in buona sostanza il Sindaco deve garantire la tutela

immediata della incolumità dei cittadini che viene messa a rischio. Quando si verifica un evento

calamitoso, il Servizio Nazionale della Protezione Civile è in grado, in tempi brevissimi, di

definire la portata dell’evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In

caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli regionali, provinciali e, nelle situazioni

più gravi, si integrano con le forze disponibili in loco mediante il coinvolgimento degli uomini

e dei mezzi necessari, ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere

la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in

primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto.

Cuore pulsante di ogni Ente Locale è la Sede Com, ove al suo interno si svolge la vera

vita della Protezione Civile. La Sede Com 8 del Palazzo Municipale comprende nel proprio

ambito territoriale anche altri cinque paesi dell’entroterra. Quindi l’impegno dei Volontari, affinché la macchina Prociv proceda in modo adeguato, dovrà essere proporzionato alla mole di

lavoro e di responsabilità che da esso ne deriva.

Nel gennaio del 2020, nasce nel nostro Ente il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, il quale, con tantissime difficoltà di tipo logistico ha dovuto affrontare anche

l’emergenza Covid 19, dichiarata come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità

dal 30 gennaio 2020; un gruppo di Volontari sempre in crescita, dotato di un forte senso di

adattamento e che, nonostante le carenze strutturali e materiali (a titolo esemplificato le divise

sono state acquistate con fondi personali dei volontari, spesso venivano utilizzati anche i mezzi

di questi ultimi), soprattutto in un periodo di emergenza mondiale (è stato gestito e coordinato

anche il centro vaccinale allestito presso la Sede Com dall’A.S.P. di Reggio Calabria, effettuando circa 18.000 vaccini), ha sempre portato a termine, con lodevoli risultati, ogni incarico

gli sia stato affidato.

Ad oggi, nonostante l’Amministrazione Comunale si sia insediata sette mesi orsono, la

situazione, purtroppo, non è per niente migliorata, anzi tutt’altro!

In data 21 Dicembre 2023 si è concluso il bando per l’iscrizione dei nuovi Volontari di

Protezione Civile, al quale hanno inviato la candidatura, al fine di poter espletare la propria

attività a servizio del territorio, ben quattordici soggetti. A distanza di ben cinque mesi non è

stato aggiornato il piano di protezione civile sul sito internet del Comune di Rosarno, affinché

i nuovi iscritti possano entrare ufficialmente a far parte del Gruppo, ma, cosa ancora più grave,

non è stata aggiornata la piattaforma PC2 della Regione Calabria; infatti, la stessa riporta, ancora, Volontari non più attivi e/o dimessi ed inoltre nella sezione formazione mancano alcune

attestazioni dei Volontari relative ai corsi sanitari che hanno seguito presso la nostra Sede Com

(in quest’ultimo caso, alcuni Volontari non possono essere impiegati in attività specifiche, come

ad esempio il primo soccorso).

Inoltre, nel decreto regionale di iscrizione del Gruppo Volontari vi era l’obbligo, entro

novanta giorni dalla data di notifica dello stesso, di farli partecipare al corso base, ma nessuno

si è mai prodigato affinché ciò avvenisse.

Circostanza ben più preoccupante è il ritardo con il quale si è provveduto a munire il

Gruppo della relativa copertura assicurativa per poter svolgere le proprie mansioni in piena

sicurezza., tant’è che, a seguito dell’emergenza verificatasi nel mese corrente mese presso il

distributore Tamoil sito in Via Maria Zita, i Volontari non hanno potuto prestare la loro attività

in quanto ne erano sprovvisti.

Un’ulteriore situazione desta particolare preoccupazione; infatti, nella Sede COM, dove

“dovrebbe” risiedere l’Area Protezione Civile, sono stati trasferiti da molto tempo diversi uffici

di varie Aree. Dunque, in caso di emergenza, il Gruppo di Protezione Civile non ha i locali per

poter ospitare e gestire le operazioni necessarie alla messa in sicurezza del territorio e della

popolazione; non esiste più una sala radio, una sala operativa, che dovrebbero essere collegate

h24 con la sede della Cittadella Regionale, lo stesso vale per la foresteria, la sala riunioni e la

segreteria.

Riassumendo, non esiste l’Area Protezione Civile e di conseguenza la Sede Com 8, cui

ripetesi, fanno capo altri cinque Comuni dell’entroterra.

A completare tale disastroso quadro, giova rammentare che, improvvisamente e senza

motivazione alcuna, è stata ridotta la dotazione dei veicoli in capo all’Area Protezione Civile.

A tal riguardo, con determine n. 864 del 12.12.2022 e n. 968 del 23.12.2022, si era

provveduto all’acquisto di n. due veicoli, nello specifico una Fiat Panda e un Pick-up Mitsubishi

L200, destinate agli usi della Protezione Civile per eventuali emergenze.

Al contrario, invece, le stesse vengono utilizzate in modo improprio da operai della manutenzione in capo alla Polizia Locale per effettuare lavori di vario genere nel centro urbano

(trasporto transenne e segnaletica, rifacimento della segnaletica orizzontale, ecc.).

Corre l’obbligo segnalare alle SS.VV. che, circa due mesi orsono, l’allestimento del

Pick-up è stato sostituito con quello previsto per l’utilizzo esclusivo della Polizia Locale. In tal

modo, in caso di emergenza, i Volontari non potranno utilizzare l’autovettura, in quanto di

pertinenza esclusiva degli Agenti di Polizia Locale. Così facendo è stato arrecato un grave pregiudizio all’attività del Gruppo, il quale, ancora una volta, in caso di necessità si vedrà costretto ad utilizzare le autovetture personali con dispendio ed aggravio sulle proprie finanze come è

sempre accaduto sin dalla fondazione del Gruppo.

A tal proposito, occorre rammentare che la Commissione Straordinaria, nella relazione

di fine mandato, ha dichiarato di aver acquistato il Pick-up proprio per i servizi di Protezione

Civile (Vds. pag. 27 della relazione di fine mandato della Commissione Straordinaria) e come

se ciò non bastasse, entrambi i veicoli (Fiat Panda e Mitsubishi L200 Pick-up) risultano dichiarati nella piattaforma PC2 della Regione Calabria come facenti parte della colonna mobile (in

caso di emergenza entro un’ora dovranno essere nella disponibilità della Regione Calabria) e,

dalla geolocalizzazione presente sulla piattaforma, entrambi i veicoli risultano posizionati nel

parcheggio della Sede Com 8 mentre, nella realtà, sono parcheggiati nei pressi del Comando

della P.L. Giova rammentare che l’Amministrazione Comunale, nella relazione di inizio mandato,

non ha fatto altro che rimarcare che “Il Centro Operativo Comunale è stato dotato di linea

telefonica ed internet, di materiale e mezzi (Pick up) da destinare alla gestione delle emergenze”.

A questo punto ci si chiede come mai nessuna vigilanza sia stata mai effettuata dall’Amministrazione Comunale affinché gli autoveicoli, le strutture e quant’altro sopra evidenziato

venisse meno nella disponibilità della Sede Com8?

Ed ancora si evidenzia che nessun Volontario, nonostante non sia mai stata richiesta la

disponibilità per essere iscritto alla colonna mobile regionale, risulta ugualmente inserito

nell’apposito elenco senza avere in dotazione il vestiario e le attrezzature adeguate che dovrebbe fornire l’Ente.

Pertanto, si chiede che venga rispristinato il corretto funzionamento dell’Area Protezione Civile ottemperando alle mancanze sopra evidenziate che fungono da fulcro per tutte le

attività che dovrà svolgere il Gruppo.

Corre l’obbligo ricordare che le catastrofi e/o le emergenze non avvisano per tempo e

attualmente, non essendo in grado di affrontare alcun tipo di allerta, si cade in responsabilità al

cospetto delle Autorità tutte per le gravi omissioni commesse.

I componenti del Direttivo Provinciale

NOI MODERATI

La Consigliera Comunale

Avv. Maria Domenica Naso

Il Coordinatore Cittadino

Avv. Giuseppe Callà