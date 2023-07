Nicola Malaspina, ecco le motivazioni delle mie dimissioni da consigliere comunale

Nei mesi scorsi, in concomitanza dell’annuncio della fuoriuscita del Comune dal Piano di riequilibrio, in molti si sono spellati le mani, arrivando addirittura ad affermare che Ente Comunale e Città Metropolitana avrebbero accumulato un “tesoretto” da spendere per dare risposte alla Comunità. Dopo anni di coperta corta, la Città, ascoltando le entusiastiche affermazioni della maggioranza, immaginava di poter tornare alla normalità, ma evidentemente qualcosa continua a non funzionare e ne sono particolarmente consapevoli i circa 63 lavoratori assunti dalla Città Metropolitana per il progetto “I Walk the line”, promosso dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Istruzione e rivolto a favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità. Questi lavoratori, sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo, da oltre un anno, pur non avendo mai ricevuto un solo compenso, continuano a lavorare, dietro la promessa, reiterata di settimana in settimana, dell’imminente pagamento di quanto fin qui maturato, ma nella realtà delle cose, neanche il cambio di Dirigente è riuscito a produrre gli effetti sperati dai lavoratori. Sempre usando il condizionale, sembrerebbe anche che, insieme al pagamento degli stipendi, un grande evento che avrebbe visto la presenza di Vescovo, Prefetto, Questore e alti Dirigenti Ministeriali continua ad essere rinviato.A questo punto mi chiedo, ma soprattutto vorrei chiedere a chi di dovere, cosa sta accadendo? Perché ai lavoratori non viene riconosciuto il compenso per il lavoro prestato? Ed infine, ma non meno importante, il Ministero dell’Interno ente promotore del progetto è a conoscenza di tale situazione? Vicende come questa, se confermata, sono la risposta a chi si chiede perché, ogni anno, tanti giovani abbandonano questa martoriata Città e sono disposti a lasciarsi alle spalle, famiglia, affetti, amicizie, in cerca di un futuro, in cerca di un luogo dove il lavoro non è più solo un mezzo per vivere, ma una sfera del valore umano, ascesi attiva che esalta la persona.

Consigliere Comunale Dimesso

Nicola Malaspina