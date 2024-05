Nesci (Fdi): “Il Viceministro Bellucci in Calabria per incontrare realtà Terzo Settore”

“Venerdì 17 maggio il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, sarà in Calabria, per incontrare realtà del Terzo Settore” – lo annuncia l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci. “Un ‘tour’ per conoscere da vicino alcune delle tante associazioni che operano sul territorio calabrese, e avviare, quindi, con i loro rappresentanti, un dialogo costruttivo con il Governo, che considera fondamentale ascoltare la voce delle realtà sociali reggine”.

“La Calabria – continua Nesci – è una regione in cui il terzo settore svolge da sempre un ruolo da protagonista in un territorio il cui tessuto sociale ha evidentemente bisogno dell’attività certosina del mondo associazionistico. Sono molto orgoglioso – conclude – di poter accompagnare il viceministro Bellucci in questo ‘tour’ che interessa alcune delle splendide realtà calabresi che si occupano di migliorare la qualità della vita delle persone, nonché quella delle loro famiglie, che vivono in contesti di difficoltà e di emarginazione sociale”.

Si invia, in allegato, programma della visita del viceministro Bellucci nella provincia di Reggio Calabria.

✅ 9.00

Comunità terapeutica “La Casa del Sole”*

VIA RAVAGNESE GALLINA II TRONCO n. 226 – 89131 Reggio Calabria (RC)

✅ 10.30

Piccola Opera Giovanni Paolo II e saluto a realtà Terzo Settore – Via Marianazzo Reggio Calabria

✅ 13.30

“Pianagri”* C.da Vatoni snc Taurianova

✅ 16.00

Comune di Locri – Incontro Terzo Settore

✅ Ore 18.30 Convegno politico Sala Access Point Area Grecanica Roghudi

Il presente vale come invito per la stampa.

PS: Gli orari possono essere soggetti a piccole variazioni.