Protagonista di un gesto eroico che è valsa la vita di due persone. Onore al Sig. Rocco Fontana, per il gesto di caparbietà e di coraggio, attraverso il quale ha salvato la vita di due donne mettendo a rischio la propria, a largo del mare dello Stretto, nelle acque di Scilla in balia della forte corrente. Il Consiglio regionale della Calabria con un piccolo gesto, ma dall’alto valore simbolico, ha voluto rendere omaggio ad un eroe calabrese, che nell’esercizio del suo lavoro, ha dato una forte testimonianza di quanto sia importante ed indispensabile, l’attività di assistenza e prevenzione, dei bagnanti.

I bagnini garantiscono serenità ad utenti e turisti che decidono di passare qualche ora di relax in spiaggia; sono i custodi silenziosi della sicurezza in mare di tutti i cittadini. A loro va sincera riconoscenza per la dedizione e la professionalità che quotidianamente mettono al servizio delle nostre comunità”.