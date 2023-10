La sesta giornata di campionato presenta un anticipo di lusso al Morreale – Proto di Cittanova, dove si affronteranno i padroni di casa e il Rende.

Due squadre che occupano la parte alta della classifica e che sono state costruite per disputare un torneo di vertice.

I giallorossi di Mister Nocera, reduci da tre pareggi consecutivi, intendono conquistare l’intera posta in palio per riprendere il percorso vittorioso che, nelle prime giornate, li aveva proiettati al comando della classifica.

Il nulla di fatto contro Sambiase, Palmese e Bocale ha rallentato la corsa della compagine cittanovese ma non ha raffreddato l’entusiasmo di un ambiente che da sempre segue con passione i colori del cuore.

D’altro canto la società del Presidente Contestabile sta lavorando incessantemente per creare le condizioni ideali che consentano al team di cogliere l’obiettivo dichiarato del salto di categoria.

Le prestazioni delle prime partite hanno regalato fiducia ed autostima nel gruppo tecnico che ora è chiamato a dare continuità di risultati per non lasciare eccessivo spazio alle avversarie più accreditate.

Il Rende, che è compagine di alto livello, sarà l’avversario ideale per stimolare l’orgoglio dei ragazzi di Nocera, spingendoli al massimo impegno per inseguire una vittoria che è nelle corde della squadra e che è molto attesa da tifosi e dirigenza.

I tre punti consentirebbero di consolidare la posizione in classifica e di guardare con maggiore tranquillità ai prossimi impegni.

Il gruppo risponde positivamente alle sollecitazioni del team tecnico e per questo sicuramente i tifosi cittanovesi potranno assistere ad una performance importante della squadra giallorossa.

L’appuntamento è per domani al Morreale – Proto con l’auspicio di brindare alla conquista dei tre punti.