Il post del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nella sua pagina Facebook

“Quarto nella classifica stilata da “Il Sole 24 Ore” dei governatori più amati d’Italia, migliorando rispetto allo scorso anno.

Voglio ringraziare i calabresi per la fiducia e per il sostegno.

Questi attestati di stima rappresentano un incoraggiamento ulteriore ad andare avanti, con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione dell’ultimo anno e mezzo.

Consapevoli che la Calabria è una terra complessa e che c’è ancora una montagna di problemi da scalare per dimostrare a tutti quanto straordinaria sia la nostra Regione.”