Dal 7 al 13 gennaio il Duomo di Polistena ospiterà la mostra Sub Tutela Dei: Il giudice Rosario Livatino, dedicata al giudice ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021.

La Mostra, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari – ETS di Reggio Calabria si realizza, a Polistena grazie alla collaborazione e il partenariato della Parrocchia di Santa Marina Vergine – Duomo di Polistena e dell’Associazione Il Samaritano, realtà guidate ambedue da don Pino Demasi.

La Mostra è curata da Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero di Palermo ed è promossa da Meeting Mostre.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere i valori di giustizia e legalità, nonché stili di vita basati sulla cittadinanza attiva, sull’impegno sociale, sul rispetto verso ogni uomo e sulla partecipazione democratica, attraverso la storia e la testimonianza di un uomo che li ha praticati e onorati a costo della sua stessa vita.

Sub tutela Dei nasce per diffondere la storia di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino.

Ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021, il giudice Livatino era un uomo ordinario che visse ogni istante della sua quotidianità in modo straordinario, curando e dando valore a ogni dettaglio, alle grandi e piccole cose.

Al centro della sua vita e della sua professione di magistrato mise sempre la passione gli esseri umani: amava distinguere tra “operatori di diritto” e “operatori di giustizia” e la giustizia era per lui una preghiera, un atto d’amore per l’altro che non conosceva limiti di tempo, fino a portarlo alla morte.

La Mostra è composta da trentacinque pannelli ed è articolata in un percorso diviso in quattro sezioni – Vita e formazione, Professione, Martirio e beatificazione, L’eredità di Rosario Livatino – con testi, immagini, video e un audio che rievoca l’agguato e che introduce all’esperienza.

La mostra sarà inaugurata domenica 7 gennaio alle ore 18.30 dal Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, S.E. Mons. Giuseppe Alberti. Per l’occasione sarà presentato dallo stesso autore Toni Mira, giornalista di Avvenire il libro “Rosario Livatino: il giudice giusto”.

La mostra chiuderà i battenti Sabato 13 gennaio alle ore 18.30 con una tavola rotonda che ha per titolo un’affermazione dello stesso Livatino «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili.» Alla tavola rotonda, oltre al Vescovo Alberti prenderà parte il Dott. Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica a Palmi, il magistrato che, il giorno dell’agguato al giudice Livatino, quale sostituto in servizio presso la procura della Repubblica di Caltanissetta, ha dovuto sollevare il lenzuolo che pietosamente copriva il volto di Rosario.

La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Potrà essere visitata individualmente o in gruppo. Sono previste, su richiesta, le visite guidate, grazie all’impegno dei ragazzi del Servizio Civile Universale della Parrocchia.