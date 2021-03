Ecco le considerazioni della procura antimafia di Reggio Calabria sul ginecologo Coco. Il professionista era stato candidato con la Lega alle ultime elezioni amministrative regionali;

E) reato di cui all’art 110 c.p. e 416 bis c.p., perché, pur non intraneo alle cosche Piromalli ed

Alvaro, le supportava dall’esterno:

– nella sua qualità di medico, favorendo la MCT, azienda di fornitura di prodotti medicali ad essa

riconducibili per il tramite di Tripodi Fabiano, Madafferi Franco e Riefolo Mario Vincenzo, gestore

di fatto della stessa e appartenenti alla consorteria mafiosa, intervenendo su alcuni sanitari (un

primario dell’ospedale di Lamezia Terme, il dr Quartuccio, ginecologo dipendente dell’Azienda

Ospedaliera di Reggio Calabria, il dr Topa Gaetano, primario del reparto di ortopedia

dell’ospedale di Reggio Calabria) per la fornitura di sterilizzanti prodotti dalla ditta lcm di

Martelli Giancarlo e macchinari ecografici prodotti dalla ditta Sinescape e commercializzati tutti

dall’azienda Mct, per il tramite della ditta Lewis Medica che era l’impresa che poteva trattare con

l Asp di Reggio Calabria, essendo tra le ditte vincitrici dell’appalto.

Per tale contributo riceveva nel Natale 2017 una somma di denaro in contanti pari a 1.000,00 euro,

a titolo di compenso corruttivo;

– stilando un patto elettorale politico-mafioso con Laurendi Domenico, intraneo al clan Alvaro,

nell’interesse di Creazzo Domenico, in quel momento Sindaco di Santa Eufemia che stava

preparando la sua discesa in campo per la competizione elettorale regionale, e dichiarandosi

pronto a sostenere “qualcuno che poi, noi garantiamo e ci garantisce”.