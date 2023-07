Revocata la licenza per l’esercizio dell’attività di orafo, ad un noto gioielliere vibonese. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Vibo Valentia per il venir meno dei requisiti soggettivi necessari per la titolarità di una licenza di pubblica sicurezza. A notificarlo gli agenti della Questura vibonese

In particolare, la decisione è scaturita dalla circostanza che l’uomo risulta coinvolto nel procedimento penale “Rinascita Scott” visto che è indagato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dai metodi mafiosi.

Secondo l’indagine, il gioielliere avrebbe un rapporto stabile e duraturo con esponenti del clan Mancuso. Proprio per il reato contestato, il procuratore della Distrettuale di Catanzaro ha chiesto nei giorni scorsi la condanna a 5 anni e 4 mesi oltre ad una multa di oltre cinquemila euro.