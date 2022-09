«La Calabria va bonificata dalla ‘ndrangheta, che inquina imprese, politica e istituzioni, controlla, impoverisce e danneggia il territorio, che quindi si spopola». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, con riferimento alla recente operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato a 202 arresti nel Cosentino, con ipotesi di reato molto gravi e con il coinvolgimento di amministratori comunali di Rende e di Cosenza. «Gratteri e i suoi uomini – continua il deputato del Movimento 5 Stelle – hanno tutta la nostra fiducia. Mi auguro che l’inchiesta proceda nella maniera più spedita possibile. Nel frattempo, la politica non può abbassare la guardia o restare immobile o, peggio, muta. I partiti facciano pulizia morale al loro interno, laddove ci fossero gravi indizi o pesanti sospetti di rapporti con la criminalità organizzata». «Si tratta – conclude Parentela – di una priorità per tutti i partiti, che hanno il dovere di vigilare, indipendentemente dagli sviluppi dei procedimenti giudiziari, sulla correttezza personale dei loro dirigenti, candidati, eletti ed iscritti».