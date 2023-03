La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di un imprenditore calabrese attivo nel settore dei trasporti in Lombardia, e già condannato in precedenza per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’uomo è inoltre considerato vicino a cosche mafiose attive nella provincia di Mantova.

Gli accertamenti della DIA hanno portato alla luce le attività condotte dall’imprenditore per acquisire il controllo di gran parte del settore dell’autotrasporto locale, e favorire l’illecito arricchimento dei gruppi mafiosi anche facendo ricorso a presunti illeciti tributari. Sul conto dell’uomo e dei suoi familiari è emersa una sporporzione definita “significativa” dagli inquirenti, tra i redditi dichiarati e i beni effettivamente a disposizione.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a confisca 5 società, 3 appartamenti, un magazzino e diversi rapporti bancari per un importo complessivo di 700 mila euro. Nei confronti dell’imprenditore è stata disposta una misura di sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con l’obbligo di dimora nel comune di domicilio per la durata di cinque anni.