Nelle prime ore della mattina a Paola e San Lucido i Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal Gip di Catanzaro, nei confronti di 37 indagati, in ordine al delitto associazione di tipo mafioso, estorsione e tentata estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, nonché associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose e altri reati, a vario titolo loro rispettivamente contestati.

Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, nel mirino dei carabinieri presunti esponenti ai clan Tundis e Calabria: tra le accuse quella di imporre il pizzo alle imprese impegnate nei lavori pubblici e privati r ai commercianti operanti nell’area tra Paola e San Lucido. Delle 37 persone destinatarie delle misure cautelari disposte dal Gip diciotto sono state condotte in carcere. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. I dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 9,30 del 9 maggio 2023, nella sede della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con il procuratore capo, il procuratore aggiunto vicario e gli ufficiali della polizia giudiziaria che ha operato.

Le misure cautelari disposte dal Gip sono 18 in carcere, 7 ai domiciliari e 8 con l’obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli Indagati

Andrea Alò

Gianluca Arlia

Luciano Bruno

Fabio Calabria

Giuseppe Calabria

Pietro Calabria

Salvatore Caruso

Michele Iannelli

Giuseppe La Rosa

Eugenio Logatto

Mario Maiolo

Marco Manfredi

Gabriele Molinaro

Roberto Porcaro

Andrea Tundis

Emanuele Tundis

Michele Tundis

Pamela Villecco.

Raffaele Conforti

Paolo D’Amato

Giovanni Fiore

Giovanni Garofalo

Vincenzo Nesci

Cristian Vommaro

Francesco Serpa.

Gianluca Ambrosi

Andrea Santoro

Claudio Santoro

Alessandro Serpa

Eugenio Filippo

Albino Sammarco

Vincenzo Senatore

Giovanni Vattimo.