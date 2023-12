Natal’è, l’evento organizzato dall’Associazione Solidal’è di Rizziconi, torna dopo tre anni di pausa con una nuova imperdibile edizione, nel segno della solidarietà e della beneficenza.

L’appuntamento si terrà il prossimo 16 dicembre 2023, dalle ore 20.30, a Rizziconi, presso l’Auditorium della Casa di Nazareth.

Una serata solidale, finalizzata alla raccolta fondi, che rappresenta un momento importante per il territorio per il suo duplice valore: sociale e benefico.

Il programma prevede una cena a buffet, la musica live dei Musa Band e la consueta Tombolata con tanti premi. Saranno presenti, anche quest’anno, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Renda di Polistena, che presteranno il loro servizio di sala e d’accoglienza volontariamente. L’evento si avvale inoltre della collaborazione della Prociv Arci Rizziconi Odv.

In questa occasione, il ricavato della serata, oltre che destinato alle famiglie in difficoltà, assistite costantemente dall’associazione, verrà devoluto in parte all’Associazione “Nasi rossi con il cuore” (special guest dell’evento), per l’acquisto di materiale da destinare alla stanza ludica di Pediatria dell’ospedale di Polistena.

«La serata vuole essere un momento di condivisione e di partecipazione della popolazione in un rinnovato spirito natalizio» – afferma la Presidente di Solidal’è Giusy Pappatico. «La nostra Associazione è impegnata tutto l’anno, in particolar modo in attività di aiuto ai soggetti più deboli – continua la Presidente –, Natal’è rappresenta per noi un evento importante, perché ci consente di sensibilizzare tutti i cittadini del territorio alla solidarietà. Siamo, pertanto, contenti di tornare in campo anche con questa manifestazione, che richiede sicuramente un notevole sforzo organizzativo ma che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e conferme al nostro operato».

Per partecipare alla serata solidale, e contribuire così a un importante e nobile obiettivo, basta contattare l’Associazione.

Solidal’è rappresenta, da molti anni, una risorsa per il comprensorio, con la propria azione concreta di aiuto ai soggetti più deboli, che viene affiancata da attività di promozione sociale e culturale e da diverse iniziative finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute.