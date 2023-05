Un’attestazione a tutela della qualità fortemente voluta dalla Graziano Tomarchio che nasce per contraddistinguere gli operatori del territorio per valorizzarne la professionalità e agevolare il consumatore nell’individuazione di prodotti con caratteristiche di qualità e genuinità.

L’attestazione denominata “Piaceri e Sapori trasmissione televisiva – Graziano Tomarchio tv Locale consigliato” è un’iniziativa di “Piaceri & Sapori”, format televisivo che promuove da anni attraverso diverse puntate la cucina, i prodotti tipici, la cultura e la promozione del nostro territorio e viene assegnato su base volontaria a quelle aziende che dimostrano di saper offrire un servizio ed un’accoglienza adeguati.

Le aziende assegnatarie devono quindi condividere una politica a tutela e garanzia dell’assoluta qualità e tipicità dei prodotti e offrire un giusto rapporto qualità prezzo.

Un giusto riconoscimento per quelle attività radicate nel territorio parte integrante della vita sociale, culturale e aggregativa delle comunità e gestite con continuità e passione, che vengono quindi consigliate dal format a un vasto pubblico. Per l’azienda, una serie di vantaggi come visibilità, chiarezza di immagine e facilità di scelta che rappresentano una garanzia per clienti e turisti.