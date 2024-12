Sabato 7 dicembre, alle ore 10.30, presso Altafiumara Resort – Sala “Le Vele” (Villa San Giovanni), sarà presentato il nuovo servizio “Europa a casa”, opportunità concreta per attingere alle risorse europee con mirate azioni di informazione e di accompagnamento.

A comunicarlo è l’europarlamentare Giusi Princi, promotrice del servizio, che annuncia: “È uno strumento che abbiamo fortemente voluto con il Partito Popolare europeo (PPE) e con Forza Italia Calabria per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles e la nostra regione, affinché le opportunità dell’Unione Europea diventino accessibili per i calabresi in modo pratico e diretto, contribuendo allo sviluppo dei territori”.

Un pool di esperti locali e collegati da Bruxelles, risponderà ai quesiti tecnici fornendo in seguito accompagnamento per l’accesso ai fondi europei diretti e indiretti.

“Europa a casa” è un servizio fruibile da tutti che offrirà informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, enti locali, ordini professionali, imprese e settori produttivi.

Le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso allo stesso verranno spiegate durante la conferenza.

All’evento, oltre a Giusi Princi che illustrerà il servizio, parteciperanno gli assessori regionali Maria Stefania Caracciolo, Rosario Varì, Gianluca Gallo, e i deputati calabresi Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Per l’occasione, sarà eccezionalmente presente il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Sono invitati sindaci, amministratori, ordini professionali, associazioni di categoria, imprese, università e cittadinanza tutta.