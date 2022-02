Lavoravano nei campi senza Green Pass, multati dagli agenti della divisione Pasi della Questura di Crotone. Sei i lavoratori multati privi della certificazione verde.

Il fatto è successo a Rocca di Neto nel corso di un controllo eseguito insiale al personale dell’ufficio di gabinetto e dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza e Sassari.

Nel campo, in cui era in corso la raccolta di radicchio da parte di un’azienda agricola, gli agenti hanno controllato e identificato dodici lavoratori, tra cui, appunto, i sei senza green pass. Da qui le multe per un importo di 600 euro ciascuno, per un totale di 3.600 euro.

Gli agenti hanno inoltre emesso dei biglietti d’invito a tre dipendenti extracomunitari per far regolarizzare la posizione sul territorio nazionale.

Multa da 400 euro al titolare dell’azienda agricola per non aver rispettato i protocolli per il contenimento del rischio epidemiologico, dato che non avrebbe verificato il possesso del green pass.