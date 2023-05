La situazione del verde pubblico presso la Stazione Centrale FS di Gioia Tauro è critica e di evidente degrado. Non solo le aiuole adiacenti alla stazione sono in stato di abbandono, ma le erbacce selvagge raggiungono addirittura quasi il metro di altezza in alcuni punti. Questa situazione è diventata ormai emergenza “erbacce alte”, quasi impedendo ai cittadini e viaggiatori di camminare vicino alle aiuole per raggiungere la stazione.

Il comitato In Movimento esprime il malumore dei cittadini di Gioia Tauro, ed in particolare dei residenti nel quartiere Stazione, e chiede l’intervento del Comune per risolvere questa situazione di degrado derivante da mancata manutenzione del verde pubblico. Nonostante l’amministrazione abbia speso circa 84mila euro nell’ultimo anno per la cura del verde pubblico, i risultati sono alquanto deludenti e sotto gli occhi di tutti.

Clemente Corvo, attivista civico, attento alle problematiche cittadine e in particolare di quelle inerenti la Stazione FS di Gioia Tauro, ha sollecitato il comitato “In Movimento”, che lotta per il ripristino dell’alta velocità presso la Stazione di Gioia Tauro, a battersi per chiedere anche la cura del verde pubblico in città. In particolare, Corvo ha sottolineato l’importanza di tagliare le sterpaglie e le erbacce che deturpano non solo la Stazione Centrale ma l’intera città di Gioia Tauro. Ha anche espresso il suo stupore per il taglio radicale degli alberi a tappeto voluto dall’amministrazione comunale, al quale il comitato “In Movimento” tramite i suoi attivitsti, si era opposto protestando pubblicamente, e ha espresso il suo timore che gli stessi alberi non verranno più ripiantati, non verrà rifatto il manto stradale, non verranno risistemati i marciapiedi.

Il comitato In Movimento si unisce alla richiesta di Clemente Corvo e chiede all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente per la cura del verde pubblico presso la Stazione Centrale FS di Gioia Tauro. I cittadini di Gioia Tauro si aspettano un’area antistante la stazione ferroviaria curata, pulita e verdeggianti, per garantire un’esperienza piacevole ai residenti ed ai viaggiatori e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il comitato In Movimento si impegna a seguire da vicino la situazione e a vigilare affinché l’amministrazione comunale adotti le misure necessarie per risolvere questa emergenza dalla stessa creata.

Distinti saluti,

Per il Comitato Civico “In Movimento”,

Renato Bellofiore