Ieri notte, è stato effettuato un controllo ad un’attività di pubblico spettacolo, sita sul lungomare di Soverato, attraverso una sinergica attività posta in essere dagli operatori della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro, dei Carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

Nella circostanza è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare in quanto nel locale erano presenti numerose persone oltre la capienza consentita, nonché per aver violato altre prescrizioni impartire dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di Pubblici Spettacoli.

Veniva posta sotto sequestro la pista da ballo e contestate sanzioni amministrative per la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito e per aver impiegato degli addetti alla sicurezza sprovvisti di specifica autorizzazione.

I controlli incisivi e costanti nei locali pubblici sono finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori, soprattutto nelle località maggiormente frequentate dai turisti durante la stagione estiva.