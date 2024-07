Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo nei confronti di esercizi e locali pubblici che danno origine alla c.d. movida, nei giorni scorsi il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S. ha effettuato controlli amministrativi presso due esercizi pubblici, entrambi gestiti dallo stesso titolare, siti in località Giovino, nei quali erano in corso due distinti eventi di intrattenimento musicale danzante, con la partecipazione di numerosi avventori.

Nell’occasione sono state riscontrate plurime violazioni per cui il gestore veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per Apertura di un Locale di Pubblico spettacolo senza apposita Licenza.

Contestati, inoltre, alcuni illeciti amministrativi per aver organizzato intrattenimento musicale dal vivo senza la preventiva autorizzazione; per aver somministrato alimenti e bevande senza autorizzazione; per non aver installato l’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e, infine, per aver violato l’ordinanza del Sindaco di Catanzaro che disciplina gli orari dell’attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore.

Le politiche di prevenzione, attuate costantemente dalla Questura di Catanzaro, sono dirette a combattere l’abusivismo commerciale, ad impedire la commissione di reati e ad aumentare e razionalizzare le risorse al fine di una più incisiva vigilanza del territorio; intendono tutelare, quindi, il cittadino dal rischio oggettivo di rimanere vittima di eventi criminosi, aumentando il livello di sicurezza nelle località maggiormente frequentate nel periodo estivo.