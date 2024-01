Mosorrofa: un paese in marcia per la Pace

Mosorrofa ha celebrato la sua ormai consueta “Marcia della pace” che si è svolta il 1 gennaio con partenza

all’imbrunire dalla Chiesa di San Domenico a Sala di Mosorrofa. La marcia ha attraversato i 3 km dell’ormai

famosa, purtroppo per le buche, l’assenza di guardrail decenti, dell’asfalto disastroso, mezza al buio e con

lavori incompiuti, Via San Sperato Mosorrofa fino alla Chiesa Parrocchiale di San Demetrio. Il tema è stato

quello proposto da Papa Francesco per la della 57a Giornata Mondiale della Pace. Dal messaggio “Intelligenza

artificiale e pace” si è voluto sottolineare come non tutto ciò che è evoluzione scientifica è progresso, e non

tutte le scoperte, le innovazioni portano ad un reale miglioramento della vita umana.

Nella prima tappa in piazza San Domenico abbiamo pregato per la Pace e meditato sul fondamento attestato

dalla “Sacra Scrittura che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano «saggezza, intelligenza e

scienza in ogni genere di lavoro» (Es 35,31). L’intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore,

che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza (Gen 1,26) e ci ha messo in grado di rispondere al suo amore

attraverso la libertà e la conoscenza”. Verità già espressa anche nel Concilio Vaticano II “col suo lavoro e col

suo ingegno l’uomo ha cercato sempre di sviluppare la propria vita”

A ridosso del tratto di strada franata, lavori di ripristino ancora incompiuti, ci siamo soffermati sui rischi che

comporta il fatto che “le tecnologie che impiegano una molteplicità di algoritmi possono estrarre, dalle tracce

digitali lasciate su internet, dati che consentono di controllare le abitudini mentali e relazionali delle persone

a fini commerciali o politici, spesso a loro insaputa, limitandone il consapevole esercizio della libertà di scelta”.

Altra tappa nei pressi dei guard-rail per sottolineare che “gli sviluppi tecnologici che non portano a un

miglioramento della qualità di vita di tutta l’umanità, ma al contrario aggravano le disuguaglianze e i conflitti,

non potranno mai essere considerati vero progresso” e che bisogna avere coscienza che esiste un limite a

tutto. “L’essere umano, infatti, mortale per definizione, pensando di travalicare ogni limite in virtù della

tecnica, rischia, nell’ossessione di voler controllare tutto, di perdere il controllo su sé stesso; nella ricerca di

una libertà assoluta”.

Nella fermata accanto all’ex campo sportivo, in totale stato di abbandono, è emerso che “Il rispetto

fondamentale per la dignità umana postula di rifiutare che l’unicità della persona venga identificata con un

insieme di dati. Non si deve permettere agli algoritmi di determinare il modo in cui intendiamo i diritti umani”.

Un momento molto toccante è stato quando durante il focus particolare nel “Trasformeremo le spade in

vomeri” una signora ucraina ci ha invitati a pregare per il marito di sua figlia che, pochi giorni fa, è stato

mandato al fronte in una delle zone più a rischio dell’Ucraina.

Abbiamo allora pregato non solo per lui ma per tutti i ragazzi inviati al fronte e non solo Ucraini ma anche

Russi, Palestinesi, Israeliani e in tutte le altre guerre che ammorbano l’intero pianeta.

Nei pressi del cimitero ci siamo ricordati dei molti mosorrofani morti nelle guerre mondiali del 1915-18 e del

1940-45, e sostato in preghiera per tutte le vittime delle attuali guerre, soprattutto per i tanti bambini.

Purtroppo oggi più che trasformare le spade in aratri si sta sviluppando soprattutto l’utilizzo bellico

dell’intelligenza artificiale. Scrive il Papa “Il mondo, insomma, non ha proprio bisogno che le nuove tecnologie

contribuiscano all’iniquo sviluppo del mercato e del commercio delle armi, promuovendo la follia della

guerra”.

Sempre Papa Francesco ci dice che “In un’ottica più positiva, se l’intelligenza artificiale fosse utilizzata per

promuovere lo sviluppo umano integrale, potrebbe introdurre importanti innovazioni nell’agricoltura,

nell’istruzione e nella cultura, un miglioramento del livello di vita di intere nazioni e popoli, la crescita della

fraternità umana e dell’amicizia sociale. In definitiva, il modo in cui la utilizziamo per includere gli ultimi, cioè

i fratelli e le sorelle più deboli e bisognosi, è la misura rivelatrice della nostra umanità”.

La partecipazione della gente a questa simbolica marcia ha sottolineato il desiderio di pace, il ripudio della

guerra e la presenza alla marcia di una signora Ucraina e di una Russa ha voluto testimoniare come, sempre,

le guerre le fanno i potenti sulle teste dei popoli, ed è anche quello che si nota a Gaza dove le persone

israeliane o palestinesi vogliono convivere in pace ma la politica ha il sopravvento.

In piazza San Demetrio, con un momento corale di condivisione, si è conclusa questa marcia fortemente

voluta dall’Azione Cattolica locale.

La nostra preghiera all’inizio del nuovo anno in comunione con quella di Papa Francesco è che “il rapido

sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel

mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che

affliggono la famiglia umana. Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne