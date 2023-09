La scorsa notte è deceduto in Putignano TOTARO Stefano di anni 78 papà del Col TOTARO Cesario C.te Provinciale di Reggio Calabria.

La salma sara composta nella camera ardente del cimitero di Putignano.

Le esequie si svolgeranno in Putignano domani 23 settembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo Neri Viale della Repubblica ne.29.

Eventuali espressioni di cordoglio potranno essere indirizzate al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Via Aschenez 3, 89125 Reggio Calabria.

Al Colonnello Totaro vanno le più sentite condoglianze da parte del direttore e della redazione di Approdo Calabria.