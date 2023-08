La morte di Giuseppe Profiti, Commissario di “Azienda zero”, l’ente che governa la sanità in Calabria, ha scosso tutti quanti. Profiti aveva 62 anni ed era originario di Catanzaro, è morto a causa di un infarto in Puglia, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza.

In passato, aveva ricoperto incarichi nel settore sanitario in Liguria ed era stato anche presidente dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”.

Le parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dopo aver appreso la notizia

“Sono sgomento per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’è più.

Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia.

Mancherà tanto a tutti noi.

Sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto”.

LE CONDOGLIANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE PROFITI

“Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l’improvvisa scomparsa del Commissario straordinario di ‘Azienda Zero’ Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell’intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.

Federsanità Anci Calabria esprime vivo cordoglio per la prematura ed improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti, Manager Commissario di Azienda Zero.

Le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici ed ai suoi più stretti collaboratori. ”

“Sono ancora sbigottito per la morte del caro Prof Profiti , avevamo lavorato tanto, insieme , in questi mesi, per avviare il progetto della nuova emergenza – urgenza . Ci mancherà ” queste le parole di Antonio Graziano DG dell’ASP di Cosenza e coordinatore dei Direttori Generali di FedersanitàAnciCalabria.

“Importante è stato l’operato di Profiti per la sanità calabrese, l’innesco di un cambiamento che si spera irreversibile.” Dice Giuseppe Varacalli presidente di Federsanità .

Scomparsa Profiti, FdI: “Le sue rare qualità mancheranno ad un Paese intero”

Il gruppo di Fratelli d’Italia si stringe al dolore dei familiari del direttore generale di Azienda Zero Giuseppe Profiti, manager catanzarese, deceduto improvvisamente ieri sera. Se ne va, un uomo che ha dimostrato in ogni suo ruolo e, soprattutto, nell’amministrazione sanitaria, determinazione, fermezza, lealtà e grandissimo senso di responsabilità.

Le sue rare qualità non solo professionali ma anche umane, mancheranno ad un Paese intero. Ci lascia un professionista estremamente capace, onesto, sempre al servizio del prossimo e dedito al bene comune.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, vanno i sensi del nostro cordoglio e la nostra vicinanza.

Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Calabria

Giovanni Calabrese

Filippo Pietropaolo

Giuseppe Neri

Luciana De Francesco

Sabrina Mannarino

Antonio Montuoro