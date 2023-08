I Sindaci di Taurianova, Roy Biasi e di Cittanova, Francesco Cosentino esprimono, anche a nome delle comunità rappresentate, sentimenti di profondo cordoglio per la tragica morte del giovane Domenico Politi.

Il terribile incidente che ha provocato la morte di Domenico ha creato sconcerto e destato commozione nei nostri paesi, dove lo stesso risiedeva e svolgeva la sua attività lavorativa.

In queste occasioni non sempre si riescono a trovare le parole che servirebbero di fronte ad un così grande dolore.

La scomparsa di Domenico, al di là della tragicità dell’evento, rappresenta una grave perdita per la sua famiglia e per le persone a lui più vicine e lascia un grande vuoto anche nelle nostre due comunità.

Nel trasmettere ai familiari i più affettuosi sensi di vicinanza e solidarietà i Sindaci invitano i propri concittadini a partecipare il loro cordoglio nelle forme e con le modalità che riterranno più opportune, in occasione dei funerali che si svolgeranno domani mattina alle ore 10,15 nella Chiesa Santuario di Maria SS del Rosario a Cittanova.

IL SINDACO IL SINDACO

Roy Biasi Francesco Cosentino