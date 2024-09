Morgana si ricandida a presidente Lnd Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho deciso di riproporre la mia candidatura a presidente del comitato siciliano della LND all’esito del grande successo che la raccolta delle designazioni ha avuto nei confronti di tutte le società, che nella quasi totalità hanno sostenuto questa candidatura”. Così Sandro Morgana, presidente del comitato Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. “Ringrazio tutte le società che hanno voluto sostenermi. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato per la raccolta delle firme e sono, come sempre, al servizio del calcio siciliano con dedizione, passione e amore”, ha aggiunto Morgana. “Dopo aver preso atto della designazione quasi unanime delle società siciliane e dell’affetto e della vicinanza che queste hanno avuto nei miei confronti, ho deciso di sciogliere la riserva e ritornare a candidarmi quale presidente del comitato regionale Sicilia”, ha precisato il numero uno della LND isolana. “Lo faccio con lo spirito di sempre, con la passione che mi ha sempre animato, con la dedizione cha ha sempre contraddistinto questo mio impegno, con l’amore che io ho per questo sport. Lo faccio perchè il mondo del calcio siciliano ha bisogno di essere servito. E quello che noi stiamo facendo, assieme alla mia squadra, ai consiglieri che abbiamo indivuato, in parte rinnovati, ai delegati assembleari, in parte rinnovati, e a tutto il sistema dei delegati provinciali va proprio nella direzione dell’impegno e del servizio nei confronti delle società e del calcio”, ha concluso Morgana.

– foto ufficio stampa LND –

(ITALPRESS).