MooneyGo presenta l’offerta per l’estate e si rafforza nel telepedaggio

ROMA (ITALPRESS) – L’app MooneyGo, leader in Italia nei servizi di mobilità integrata con oltre 2 milioni di utenti registrati, 5 mila comuni coperti e più di 600 società e operatori coinvolti, presenta la propria offerta per l’estate con una promozione per tutti i clienti che attivano il telepedaggio MooneyGo da metà maggio a metà agosto 2024. I primi 6 mesi saranno, infatti, gratuiti per l’opzione Abbonamento sul primo dispositivo attivabile in 5 minuti sotto casa negli oltre 15 mila tabacchi, bar ed edicole Mooney abilitati oppure da App o sito mooneygo.it.Il servizio di telepedaggio MooneyGo permette di associare 2 targhe per ogni dispositivo e di scegliere fra l’opzione Abbonamento o, in alternativa, “Pay per Use”, per pagare solo nei mesi in cui lo si usa. E’ attivo sulla rete autostradale italiana, negli oltre 380 parcheggi convenzionati Telepass, sulle autostrade siciliane e per pagare il traghetto per lo Stretto di Messina. Inoltre, consente l’accesso automatico all’area C di Milano e offre una scontistica sulla A3 Salerno-Pompei- Napoli, sull’Autostrada Pedemontana Lombarda e sul Raccordo Autostradale Valle d’Aosta.Con MooneyGo i servizi dell’offerta di telepedaggio vengono addebitati settimanalmente, per tenere sotto controllo le spese in modo chiaro e trasparente, associando in fase di registrazione una carta di debito o credito abilitata ai pagamenti online, dei circuiti Visa o Mastercard, ad esclusione delle carte business. Dall’applicazione è semplice visualizzare i pedaggi e gestire le targhe da abbinare al dispositivo.L’app gratuita MooneyGo identifica il percorso migliore per arrivare a destinazione e permette di acquistare immediatamente, con un’unica transazione, tutti i titoli di viaggio necessari. Consente di pagare il parcheggio su strisce blu, acquistare biglietti e abbonamenti di autobus, metro e altri mezzi di trasporto di numerose compagnie in tutta Italia, per spostarsi in città e fuori anche con treni e pullman su lunghe tratte. In diversi centri urbani è possibile trovare e pagare monopattini in sharing direttamente attraverso l’app, oltre che prenotare e pagare il taxi. Con la funzione “Infomobilità” è possibile consultare gli orari dei treni e gli aggiornamenti in tempo reale.“Con MooneyGo la nostra azienda offre agli italiani uno strumento pratico, sicuro e completo per i propri spostamenti quotidiani e i risultati in termini di utenti registrati e di servizi venduti dimostrano che la strada della digitalizzazione integrata da una capillare rete di prossimità è quella giusta – ha affermato Alberto Gechele-Gualterio, Product Design & Development Director Mooney – Ci auguriamo che un numero sempre maggiore di italiani decida di utilizzare MooneyGo anche per il servizio di telepedaggio che consente di risparmiare in termini di tempo e di costi e di avere a disposizione tanti servizi utili per semplificare la vita di tutti i giorni”.

– foto ufficio stampa Mooney –

(ITALPRESS).