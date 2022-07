Anche quest’anno L’Associazione A.Cu.M.e (Associazione Culturale Molochio e … Poesia, Musica e Territorio) ha portato a compimento l’edizione del premio letterario internazionale.

I dati sono fortemente confortanti.

Ben 364 opere provenienti da ogni parte d’Italia ed addirittura alcune anche dall’estero, sono state presentate per le otto categorie nelle quali si articolava il bando.

Se a queste si aggiungono le poesie edite, il lavoro svolto dall’apposita giuria ha riguardato ben 1500 opere.

Il premio ha avuto il patrocinio di numerosi enti; dal Consiglio Regionale della Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Molochio, all’Ente Parco d’Aspromonte, alla Camerata dei Poeti di Firenze, all’AssoSinderesi di Milano.

La Giuria, di alto spessore, è stata presieduta da Carmelo Consoli, saggista e critico letterario di Firenze, e da altri quattordici componenti, tutti qualificati, ha lavorato alacremente per un lungo e qualificato esame delle opere inerenti ben otto sezioni, producendo in data 21 luglio 22 il Verbale definitivo dei lavori.

Grande soddisfazione da parte dell’Associazione Acume e del presidente Giuseppe Mezzatesta, per la qualità degli elaborati e per la vasta eco su tutto il territorio nazionale dell’iniziativa culturale, partita da un piccolo centro alle falde dell’Aspromonte e che attraverso un lavoro meticoloso coinvolge tutto il territorio nazionale.. Addirittura è andata oltre i confini con partecipanti residenti all’estero.

“Il Premio Letterario Internazionale ASPROMONTE Città di Molochio è un incontro tra Poeti per trasmettere emozioni in versi. Tutte le opere iscritte sono meritevoli essendo la massima espressione emotiva dell’artista poeta per questo possiamo dire che tutti i partecipanti sono primi ex aequo “ ha affermato il Presidente Mezzatesta.

Il concorso comunque prevede anche un vincitore assoluto che, per il 2022 è stato Paolo Landrelli, poeta di Ardore (RC) con la poesia “Cuntami ancora“.

Con verbale del 21 luglio 2022, la Giuria, ha deliberato i VINCITORI delle singole SEZIONI della II Edizione del premio Letterario “ Aspromonte Città di Molochio “.

Gli altri vincitori sono stati: Sezione A-Poesia Singola Inedita, Gaetano Catalani di Ardore(RC); Per la sezione B -Poesia Singola Edita, Sara Rodolao di Albenga (SV); Per la sezione C -Poesia Edita Libro integrale, Lucia Lo Bianco di Palermo; Per la sezione D- Vernacolo, Paolo Landrelli di Ardore (RC); Per la sezione E-Religiosa, Concetto Cutrupi di Bologna; Per la sezione F- International, Simonetta Vignoli di Bergantino (RO); Per la sezione G -Scuole, Scuola di Melicuccà (RC); Per la sezione H- Musica, Gaia Riva di Brescia; Per la sezione Molochio Insieme, Lodovica Romeo di Molochio (RC).

Sono stati assegnati anche premi Speciali, alla Carriera, alla Cultura.

La consegna dei premi avverrà in apposite riunioni che si svolgeranno presso il Santuario Maria di Lourdes di Molochio il 10 ed il 17 Settembre 2022.