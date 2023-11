Non ha retto al vaglio del Tribunale Penale di Palmi, nella persona del Giudice Monocratico Dott. Marco IAZZETTI, l’ipotesi di reato di falso in atto pubblico per la quale il Pubblico Ministero aveva chiesto nei confronti di CARUSO Ottavio Ismaele, attuale consigliere comunale di opposizione del Comune di Molochio, la pena di anni due di reclusione, perchè lo si accusava di avere, nella sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto consigliere comunale addetto all’autenticazione delle firme, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Molochio del 31/5/2015, attestato falsamente, in calce al modulo di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista “AmoMolochio-Alternativa Democratica – Centro Studi G. Lazzati Calabria, che le firme di alcuni sottoscrittori erano autentiche ed apposte in sua presenza.

Dopo un lungo processo, caratterizzato da un’istruttoria dibattimentale articolata e complessa, nel quale il Comune di Molochio, l’ex Sindaco Beniamino Alessio e numerosi cittadini elettori si erano pure costituiti parti civili a mezzo dell’Avv. Domenico V. GARREFFA, con relativa richiesta di condanna anche al risarcimento del danno, in totale accoglimento delle tesi difensive proposte dai difensori dell’imputato Avv.ti Domenico M. M. CHINDAMO e Rocco G. IORIANNI, entrambi del Foro di Palmi, nella tarda serata di ieri, è giunta la sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste del Tribunale di Palmi; una decisione che rende finalmente giustizia ad un cittadino e politico per bene, restituendo allo stesso quella dignità personale e politica che tanti anni di gogna mediatica avevano finito per scalfire in modo significativo.

Adesso, il consigliere comunale Caruso Ottavio Ismaele potrà con più serenità e partecipazione continuare le sue sempre incisive azioni politiche a sostegno della legalità e per una democrazia compiuta.

Si allega il capo d’imputazione ed il dispositivo della sentenza del Tribunale di Palmi n. 1165/2023 del 10/11/2023.

Avv. Domenico M. M. CHINDAMO

Avv. Rocco Giuseppe IORIANNI