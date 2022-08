L’assessore Gallo continua a capovolgere la realtà quando parla dei

Consorzi di Bonifica. Lo ha fatto anche il 4 agosto scorso, dinanzi alla

Sesta Commissione del Consiglio regionale, per quanto risulta sul portale

istituzionale del Consiglio.

In un post non c’è lo spazio per smontare, pezzo per pezzo, tutte le

farneticazioni di questo Assessore che non vuole riconoscere i grandi

meriti ed i grandi risultati dei consorzi di bonifica, dal 2010 ad oggi. In

privato ho già avuto modo di dire all’Assessore quanto le sue posizioni non

tengano conto della realtà vera dei consorzi. E se ci saranno le

condizioni, mi piacerebbe farlo anche in un bel dibattito pubblico.

In questa sede mi limito a commentare l’affermazione dell’assessore secondo

la quale i Consorzi, “sarebbero dei debitori nei confronti della Regione e

non dei creditori” per l’annosa vicenda che li vede contrapposti, in

relazione alle attività di forestazione svolte dai consorzi dal 2001in poi

su mandato della Regione e agli impegni assunti sempre dalla Regione sul

trasferimento del personale dell’ex Sibari-Crati ai nuovi Consorzi.

La verità è che la vicenda è intricata e che i consorzi sono tutti

massicciamente creditori nei confronti della Regione che è inadempiente.

Quasi tutti i consorzi stanno ricorrendo ai tribunali per ottenere quanto

gli spetta dalla Regione. Si vadano a vedere gli atti del

contenzioso presso il Tribunale di Catanzaro dove i consulenti tecnici

nominati dal giudice, prima delle pronunce, accolgono integralmente le

posizioni dei consorzi. Per questo motivo il giudice stesso ha invitato

Regione e Consorzio ad una mediazione, ma la Regione non si è nemmeno

presentata. Così la Regione, cioè tutti i cittadini calabresi, dovranno

pagare anche interessi, rivalutazione, spese legali e danni causati. Per

questo, ma non solo per questo, non si può che parlare di un assessore che

è completamente accecato quando prende posizione sui Consorzi di Bonifica.

L’assessore non vuole vedere la realtà.

Di fronte a questa abnormità di un assessore all’Agricoltura che punta a

capovolgere la realtà, mi torna in mente un suo collega che ha tenuto

chiuse le Terme Luigiane per l’incapacità di leggere le carte e capire come

stavano le cose. C’è voluto l’intervento drastico del presidente Occhiuto

per risolvere la questione in quel caso. Forse, anche in questo caso, sarà

necessario l’intervento del presidente Occhiuto.