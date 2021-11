“Accolgo con particolare soddisfazione la scelta di Simona Loizzo quale presidente del gruppo della Lega al Consiglio regionale: un passaggio di testimone tra donne che avviene in continuità con la legislatura appena conclusa e che attesta, ulteriormente, quanto il partito guidato dal nostro segretario Matteo Salvini sia attento alla componente femminile della Lega e quanta fiducia riponga nell’azione delle donne del partito, soprattutto in Calabria. Sono certa, infatti, che Simona Loizzo saprà mantenere il primato virtuoso che abbiamo conseguito in Consiglio regionale riguardo le spese sostenute dai vari gruppi, delineando, in qualità di guida, degli iter propositivi in aula e, nel contempo, creando condizioni inclusive e costruttive, sia con i colleghi consiglieri che con i responsabili territoriali. La Lega, quindi, ancora una volta sotto il segno delle donne, ha inteso dare continuità al percorso già intrapreso nel gestire al meglio e nell’interesse unico dei calabresi le risorse della comunità. Con il presidente del consiglio regionale Mancuso, il capogruppo Loizzo, gli altri eletti della Lega, la mia presenza in Giunta con l’assessorato alle politiche sociali, il partito di Salvini, dietro la sua lungimirante guida, resta ancora protagonista della politica regionale”.